مستشاره..معصوم سيمثل العراق في قمة الرياض

بغداد/شبكة أخبار العراق- أعلن عبد الله عليوي مستشار رئيس الجمهورية فؤاد معصوم، الخميس، أن الأخير سيمثل العراق في القمة العربية التي ستعقد في السعودية الأحد المقبل، مشيرا إلى أن كلمته ستركز على جهود إعادة اعمار العراق. وقال عليوي في تصريح صحفي له اليوم: إن “رئيس الجمهورية فؤاد معصوم سيحضر القمة العربية المزمع عقدها في السعودية”، مؤكدا أنه “تم اكمال كافة الاستعدادات بشأن مشاركة العراق في القمة”.وأضاف عليوي، أن “معصوم سيلقي كلمة في القمة يتطرق خلالها إلى عدة قضايا داخلية وخارجية”، مبينا أنه “في مقدمة تلك القضايا ملف مكافحة الإرهاب واعادة اعمار العراق”.ومن المقرر أن يعقد وزراء الخارجية والمال والاقتصاد العرب، اليوم، اجتماعين منفصلين في الرياض اليوم، في إطار التحضيرات الجارية لقمة الدمام الأحد المقبل.ونقلت صحيفة “الشرق الأوسط” السعودية عن مصدر دبلوماسي عربي قوله، إن “العراق طلب إدراج بند حول دعم النازحين داخلياً في الدول العربية، والنازحين العراقيين بشكل خاص”.