مسعود ونيجيرفان لحسين:نريدك على خطى زيباري

مسعود ونيجيرفان لحسين:نريدك على خطى زيباري
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أربيل/شبكة أخبار العراق- بحث وزير الخارجية الجديد، فؤاد حسين، الاثنين (08 حزيران 2020)، مع زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني، مسعود بارزاني، هاتفياً إدارة العمل الدبلوماسي في علاقات العراق مع العالم.وقالت الخارجية في بيان ، إن “الوزير تلقّى اتصالاً هاتفيّاً من السيّد مسعود بارزاني رئيس الحزب الديمقراطيّ الكردستانيّ ونيجرفان بارزاني رئيس إقليم كردستان”.وأضافت أن “حسين تلقى التهنئة من مسعود بارزاني رئيس الحزب الديمقراطيّ الكردستانيّ، ونيجرفان بارزاني رئيس إقليم كردستان”.وأوضحت أن “مسعود بارزاني ونيجرفان بارزاني أعربا اثناء الإتصال عن تمنياتهما للوزير بالنجاح في أداء مهامّه، وإدارة العمل الدبلوماسيّ بما يُحقق ارتقاءً مُطّرداً في علاقات العراق مع العالم، ويحقق مصالح الشعب، وتطلّعه نحو التقدّم والازدهار”.

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