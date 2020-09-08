مشعان يطالب مفوضية الانتخابات بالتصدي لزعماء التزوير في صلاح الدين

مشعان يطالب مفوضية الانتخابات بالتصدي لزعماء التزوير في صلاح الدين
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بغداد/شبكة أخبار العراق- طالب القيادي بجبهة الانقاذ والتنمية، النائب السابق مشعان الجبوري، الثلاثاء (08 أيلول 2020)، بالتصدي لهيمنة ما وصفهم بـ ’’زعماء التزوير’’ ومحاولتهم الهيمنة على إدارة مفوضية محافظة صلاح الدين.وقال الجبوري في تغريدة عبر منصة “تويتر”، إن “زعماء التزوير وعبر مفوض كل يوم لهم محاولة لتعيين أحد اتباعهم في إدارة مفوضية صلاح الدين”.وأضاف، أن “المتطلعين لانتخابات نزيهة يطالبون رئيس مجلس المفوضين القاضي جليل والمتصدين معه لمحاولات (المزورين) الهيمنة على إدارات المحافظات أن يختاروا مديراً لمفوضية صلاح الدين من منتسبي المكتب الوطني”.وفي وقت سابق، كشف مصدر مطلع عن معلومات صادمة تخص تعيينات مفوضية الانتخابات بمحافظة صلاح الدين بناءً على ضغط من طرف سياسي.وقال المصدر، في حديث ، إن “مفوضية الانتخابات خضعت لضغوط في تسمية مناصبها بمحافظة صلاح الدين ما يطعن بنزاهتها مسبقاً”.واضاف إن “المفوضية خضعت لضغوط لتعيين مدير لمكتبها في المحافظة، ومعاون له، وآخر لشعبة المعلومات ورابع للنقل”.وأكد المصدر، أن “السماح بتمرير هذه التعيينات سيلغي مبدأ التكافؤ في الفرص بين جميع الأطراف التي ستدخل الانتخابات في المحافظة ويمهد لسرقة ارادة الناخبين لصالح طرف سياسي”.

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