مصادر:الكاظمي سيلتقي جلالة الملك عبدالله والرئيس السيسي في العقبة

مصادر:الكاظمي سيلتقي جلالة الملك عبدالله والرئيس السيسي في العقبة
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بغداد/شبكة أخبار العراق- كشفت مصادر سياسية مطلعة ،اليوم الأربعاء، ان الكاظمي سيتوجه إلى الأردن  يوم الثلاثاء المقبل بعد انتهاء زيارته الرسمية  للولايات المتحدة. وأكدت المصادر ان الكاظمي سيلتقي جلالة الملك عبدالله  والرئيس السيسي في العقبة لعقد اجتماع ثلاثي مشترك . وافادت ،إن الاجتماع سيركز على دعم العراق وتعزيز التعاون والتنسيق بين الدول الثلاث وبحث الملف الاقتصادي وتطورات المشهد السياسي في المنطقة.

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