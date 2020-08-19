مصادر:بأمر إيراني الحلبوسي يترك المحور السعودي الإماراتي ويلتحق بالمحور التركي القطري

مصادر:بأمر إيراني الحلبوسي يترك المحور السعودي الإماراتي ويلتحق بالمحور التركي القطري
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بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف موقع “عربي21” المقرب من قطر، الأربعاء، عن تخلي رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي بشكل مفاجئ عن المحور السعودي- الإماراتي، بعدما كان قريبا من الدولتين، ونسج علاقاته عن طريق ثامر السبهان سفير الرياض السابق في بغداد.ونقل الموقع في تقرير ، نقلا عن مصادر سياسية قولها، إن “الحلبوسي بات اليوم أقرب إلى تركيا وقطر، إذ إن أولى خطوات هذا التقارب كانت عقد لقاء مع غريمه السياسي، الولائي خميس الخنجر، الذي جرى في العاصمة التركية أنقرة”.وأضافت المصادر، أن “الاتفاق بين الحلبوسي والخنجر جرى برعاية تركيا وقطر، لكن الأمر تسبب بخلافات كبيرة بين نواب تحالف (المناطق المحررة) مع الخنجر، وخلافات كبيرة بين نواب (تحالف القوى) مع الحلبوسي، بعد تفاهم الطرفين، والدليل البيانات التي صدرت من نواب عن الطرفين”.ولفتت إلى أن “الحلبوسي والخنجر اتفقا على إيقاف الحملات الإعلامية المتبادلة بينهما، والدعم بقوة؛ لضمان احزابهم في مؤسسات الدولة، ولا سيما الأمنية منها، ورفض أي إقصاء أو تهميش، وكذلك العمل على فوزهم في الانتخابات”.وبخصوص ردة فعل الإمارات على ابتعاد الحلبوسي عنها، قالت المصادر إن “الحلبوسي حتى قبل أيام كان في زيارة إلى دولة الإمارات، وفشلت جميع محاولاته للقاء مسؤوليهم، كونها غاضبة من ذهابه إلى المعسكر الآخر (التركي- القطري) الذي يعتبر بمثابة عدوها اللدود”. يذكر ان الحلبوسي اصبح رئيسا للبرلمان بامر إيراني بعدما تعهد لقاسم سليماني تنفيذ الاجندة الإيرانية وأدى القسم القراني أمام سليماني وهذا ما تطرق له تلفزيونيا النائب السابق والقيادي في جبهة الإنقاذ مشعان الجبوري.

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