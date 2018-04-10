مصادر:عدم رفع العلم الكردي في كركوك ضمن الحملة الانتخابية
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كركوك/شبكة أخبار العراق- قالت مصادر سياسية في كركوك ، اليوم الثلاثاء، انه تم حظر رفع علم كردستان في الحملة الدعائية للانتخابات البرلمانية العراقية المقررة أن تنطلق في 14 نيسان / أبريل الجاري في محافظة كركرك، فيما سمحت الجهات الأمنية في المحافظة برفع علم العراق والشعارات الحزبية فقط.وذكرت المصادر”بناءً على القرار في كركوك، فقد سمح رفع علم العراق وشعارات الأحزاب في الحملة الدعائية، كذلك حدد القرار أن الحملات الدعائية يجب أن تنتهي في السابعة مساءً من كل يوم، إضافة إلى ذلك أنه ينبغي أن لا يتم الحديث عن مسألة الدولة الكردية واستفتاء الاستقلال في الخطابات الدعائية”.واضافت، ان “كركوك ستشهد مشاركة قوية في عملية التصويت، باعتبار الانتخابات مسألة وطنية”، مشيرة إلى أنه “في حال وجود قوات مشتركة في كركوك وهو مطلب جميع المكونات فإن الأهالي سيتوجهون بقوة إلى صناديق الاقتراع”. وإلى الآن، تم تحديد جهاز مكافحة الإرهاب بالإشراف على عملية الانتخابات، على الرغم من مطالبة أحزاب كردية بتسليم المهمة إلى شرطة كركوك إلا أن بغداد لم ترد على هذه الدعوة.