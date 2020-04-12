مصادر:ميليشيا الكتائب تنقل المعتقلين قسراً من جرف الصخر إلى سجن أمن الحشد

مصادر:ميليشيا الكتائب تنقل المعتقلين قسراً من جرف الصخر إلى سجن أمن الحشد
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بغداد/شبكة أخبار العراق- كشفت مصادر أمنية رفيعة المستوى،اليوم الأحد، عن قيام ميليشيا كتائب حزب الله بنقل المعتقلين قسراً الأبرياء من أهالي الانبار وباقي المناطق السنّية من السجون السرية في جرف الصخر الى سجن مديرية أمن الحشد الشعبي في (صدر القناة) شرقي بغداد، وأكدت المصادر، ان نحو 123 معتقل تم نقلهم بواسطة شاحنات مغلقة  من احد السجون السرية في جرف الصخر الغير خاضعة لسيطرة الدولة العراقية إلى سجن أمن الحشد بأشراف ميليشيا كتائب حزب الله، واضافت المصادر ،أن سبب نقلهم تحسبا من عملية إنزال جوي أمريكي ، وتابعت المصادر،ربما ان سجن أمن الحشد محطة عابرة أخرى ضمن مسلسل إجرام ميليشيات الحشد وخرق حقوق الإنسان العراقي وبعلم الدولة العراقية ،يذكر ان ناحية جرف الصخر غير خاضعة لسيطرة الدولة العراقية بل للحرس الثوري الإيراني وممنوع دخول أي مسؤول اليها بما فيهم القائد العام رئيس الوزراء واصبحت مقاطعة ميليشياوية  خاصة للحرس الثوري.

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