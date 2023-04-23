مصادر :استقالة رئيس المفوضية العليا للانتخابات بضغوط من الأحزاب الولائية المتنفذة استعداداً للتزوير

مصادر :استقالة رئيس المفوضية العليا للانتخابات بضغوط من الأحزاب الولائية المتنفذة استعداداً للتزوير
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت مصادر مطلعة من داخل المفوضية العليا للانتخابات،الاحد، أن تقديم رئيس المفوضية عدنان جليل خلف استقالته من منصبه، جاءت بسبب “تهديدات سياسية له بالإقالة من منصبه خلال المرحلة المقبلة من قبل بعض الأطراف السياسية الفاعلة، ولهذا السبب قدّم استقالته”.وقال عضو في مجلس أمناء المفوضية، طلب عدم ذكر اسمه، إن “استقالة خلف جاءت بعد إدراكه بوجود حراك سياسي حقيقي يهدف إلى إجراء تغييرات في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، فالقوى السياسية تريد تشكيل مفوضية جديدة خالية من القضاة، وتختار الأحزاب أعضاءها وفقاً للطريقة القديمة وحسب آلية المحاصصة”.وأضاف أن “الأيام المقبلة، قد تشهد استقالة عدد آخر من أعضاء مجلس المفوضين في المفوضية، فالقضاة في المفوضية يرغبون بتقديم الاستقالة بدلاً من إقالتهم من قبل الأطراف السياسية”. وعدنان خلف قاضٍ لديه خبرة في القانون والعدالة، عُيِّن رئيساً لمجلس المفوضين في عام 2020، وأشرف على الانتخابات البرلمانية التي أجراها العراق في 10 تشرين الأول 2021.

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