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البنك المركزي “الإطاري” باع أكثر من (900) مليون دولار لمصارف أحزاب الفساد خلال أربعة أيام فقط
الخارجية تعلن إجلاء الدبلوماسيين العراقيين من العاصمة الخرطوم
مصادر :استقالة رئيس المفوضية العليا للانتخابات بضغوط من الأحزاب الولائية المتنفذة استعداداً للتزوير
نائب يطالب بفتح تحقيق عن “تصفية”(كمبش) من قبل شركائه
رئيس يأمر تابعه السوداني بتنفيذ الإتفاقيات المبرمة بين طهران وبغداد
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البنك المركزي “الإطاري” باع أكثر من (900) مليون دولار لمصارف أحزاب الفساد خلال أربعة أيام فقط
رئيس يأمر تابعه السوداني بتنفيذ الإتفاقيات المبرمة بين طهران وبغداد
القانونية النيابية:لا توجد خلافات سياسية بشأن موازنة 2023
العصائب تعترض على تخصيصات الإقليم في الموازنة قبل تسديده (128) مليار دولار لخزينة الدولة
اليوم..سعر صرف الدولار =144750 دينار
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الشابات العراقيات في رمضان بعمان
وكالة فرنسية:أمريكا حوّلت العراق إلى دولة فاشلة تحت الحكم الإيراني الميليشياوي
هل تستطيع الحكومة ضبط السلاح المنفلت بوجود ميليشيا الحشد الشعبي؟!
التعديلات الدستورية تكريسا للطائفية والمحاصصة والفساد والتخلف ومزيدا من الصلاحيات للخونة
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