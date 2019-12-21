مصادر برلمانية:حراك لتحالف البناء الإيراني الإرتباط لعزل برهم صالح من منصبه

مصادر برلمانية:حراك لتحالف البناء الإيراني الإرتباط لعزل برهم صالح من منصبه
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت مصادر برلمانية، السبت، أن تحالف البناء بصدد إطلاق حراك برلماني لعزل الرئيس برهم صالح من منصبه.وقالت المصادر،  إن “تحالف البناء (ائتلاف الفتح بزعامة هادي العامري، ودولة القانون بزعامة نوري المالكي، وتحالف القوى بزعامة الحلبوسي والمحور بزعامة الخنجر) وحلفاءه من المكوّنين السني والكردي في صدد إطلاق حراك برلماني لعزل رئيس الجمهورية، برهم صالح، من منصبه”؟وأضافت، أن “الحراك يستند إلى الدستور العراقي، وتحديداً المادة 61/ سادساً، ب، والتي تنصّ على (إعفاء رئيس الجمهورية، بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء مجلس النواب، بعد إدانته من المحكمة الاتحادية العليا في إحدى الحالات الآتية: الحنث في اليمين الدستورية، أو انتهاك الدستور، أو الخيانة العظمى)”.وأشارت المصادر، إلى أن “التهمة الموجّهة إلى صالح هي انتهاك الدستور والتحايل على مواده، وتحديداً المادة 76، والتي تنصّ على (تكليف رئيس الجمهورية مرشح الكتلة النيابية الأكثر عدداً بتشكيل مجلس الوزراء، خلال 15 يوماً من تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية)، علماً بأن المادة 81/ ثانياً شددت على (تكليف رئيس الجمهورية عند خلوّ منصب رئاسة الوزراء لأيّ سببٍ كان) مرشحاً لتشكيل الوزارة، خلال مدة لا تزيد على 15 يوماً، وفقاً لأحكام المادة 76”.في خلفية تلك التهمة، أوضحت المصادر أن “صالح عمد إلى تقديم طلب مستعجل إلى المحكمة الاتحادية العليا، تضمن تعريف الكتلة النيابية الأكبر، لتخويلها تسمية رئيس للوزراء بعد استقالة عادل عبد المهدي”.

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