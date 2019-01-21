مصادر سياسية:البارزاني “وافق”على إشراك باقي الأحزاب الكردية في حكومة نجله مسرور!

مصادر سياسية:البارزاني “وافق”على إشراك باقي الأحزاب الكردية في حكومة نجله مسرور!
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 أربيل/شبكة أخبار العراق- أكدت مصادر سياسية كردية، اليوم الاثنين، أنّ الحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة رئيس الإقليم السابق مسعود البارزاني، يسعى لاستمالة أحزاب المعارضة للمشاركة في تشكيل الحكومة.وافادت تلك المصادر ان “برزاني يواصل حواراته الرامية لتشكيل حكومة جديدة للإقليم، وفق نتائج انتخابات البرلمان، في سبتمبر 2018″، مبينة ان “الحزب أجرى، خلال الأيام الماضية، حوارات على مستوى عالٍ مع حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، وحركة التغيير، بهدف التوصّل إلى اتفاق بشأن الحكومة الكردية الجديدة”.وأشارت إلى ان “الحوارات وصلت إلى مراحل متقدمة”، موضحة ان “هناك عمل لأجل تشكيل لجان مشتركة بين الأحزاب الثلاثة لمواصلة المفاوضات، مع وجود محاولات من الحزب، لإقناع القوى المعارضة بالانضمام للتشكيلة الحكومية المرتقبة، وإن الأيام القليلة المقبلة، ستكشف الوجهة النهائية للحوارات”.يشار إلى ان الاتحاد الإسلامي الكردستاني، يعد من القوى الكردية التي نأت بنفسها عن حوارات تشكيل حكومة كردستان، خلال الفترة السابقة، إلى جانب الجماعة الإسلامية الكردستانية، وحركة الجيل الجديد، وقوى أخرى ارتأت الذهاب إلى جبهة المعارضة.

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