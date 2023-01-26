مصادر سياسية:السوداني يرجو فرنسا التوسط لدى أمريكا بزيارتها

مصادر سياسية:السوداني يرجو فرنسا التوسط لدى أمريكا بزيارتها
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أفادت مصادر سياسية، الخميس، ان “زيارة محمد السوداني إلى فرنسا تهدف ايضاً الى طلب وساطة باريس ما بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية، بقضية عدم العمل بالمنصة الإلكترونية، التي بدأت تقلق الإطار وإيران بشكل كبير، “.ولم تفلح الإجراءات الحكومية التي اتخذها رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في إيقاف الصعود الكبير بسعر صرف الدولار، حيث لا تزال البورصات العراقية تسجل أكثر 161 ألف دينار مقابل 100$.وأضافت المصادر ان “رئيس الوزراء محمد شياع السوداني سيطلب من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، التوسط لدى الإدارة الامريكية من أجل تحديد موعد زيارة قريبة للسوداني لواشنطن لبحث أزمة الدولار والقيود الأمريكية بشأن الحوالات الخارجية، فحتى الساعة الولايات المتحدة الأمريكية لم توجه أي دعوة للسوداني لزيارة واشنطن”.وتوجه رئيس الحكومة العراقية اليوم الخميس إلى العاصمة الفرنسية باريس بدعوة رسمية من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

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