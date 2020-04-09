مصدر:إنطلاق عملية عسكرية من قبل البيشمركة بين “حدود”ديالى والسليمانية

مصدر:إنطلاق عملية عسكرية من قبل البيشمركة بين “حدود”ديالى والسليمانية
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- افاد مصدر أمني من محافظة ديالى،الخميس، بأن قوات البيشمركة أطلقت عملية عسكرية على المناطق الحدودية بين محافظتي السليمانية وديالى، بعد هجوم تنظيم داعش على منطقة كلاجو، الذي أدى إلى مقتل واصابة 4 من القوات الكردية.وقال المصدر ، إن “قوات البيشمركة والأسايش أطلقتا عملية عسكرية لتمشيط مناطق متعددة ضمن حدود كلاجو بين ديالى والسليمانية، عقب تعرض نقطة أمنية للبيشمركة إلى هجوم من قبل تنظيم داعش في ساعة متأخرة من مساء يوم أمس، أسفر عن مقتل واصابة 4 من مقاتلي البيشمركة”.وأضاف، أن “العملية تأتي لتعقب مسلحي داعش في الوديان والتلال المحيطة بمنطقة كلاجو”.وعن تفاصيل الهجوم، كشف مصدر أمني في ديالى، عن مقتل وإصابة 4 من قوات البيشمركة بهجوم شنه داعش في منطقة كلاجو على الحدود مع السليمانية.

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