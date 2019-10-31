مصدر:اتفاق سياسي “التريث في استقالة عبد المهدي لحين تأمين البديل”!!!

مصدر:اتفاق سياسي “التريث في استقالة عبد المهدي لحين تأمين البديل”!!!
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- قال مصدر مطلع، ان رئيس الجمهورية برهم صالح عقد اجتماعا مع القوى السياسية الشيعية والسنية حتى وقت متقدم من صباح اليوم الخميس.وقال المصدر ان الاجتماع الذي ضم صالح، وتحالف الفتح وائتلاف دولة القانون وتحالف “سائرون” وائتلاف الحكمة وائتلاف النصر والقوى السنية ، تمخض عن عدة اتفاقات.وبحسب المصدر فإن المجتمعين اتفقوا تعديل قانون الانتخابات وتغير المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وحل مجلس النواب العراقي، والدعوة الى انتخابات مبكرة وفق مدة محددة.وتابع المصدر ان المجتمعين اختلفوا في استقالة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي حاليا كون فيها محذور بسبب التظاهرات والجو المضطرب وبين ان يقدم استقالته و توضع تحت يد البرلمان الى حين توفير البديل.

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