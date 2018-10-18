مصدر:الحكومة القادمة بـ24 حقيبة وزارية

بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف مصدر سياسي مطلع، اليوم الخميس، ان الحكومة المرتقبة ستضم 24 وزارة فقط، ثلاث منها للاكراد وواحدة للأقليات والمتبقية للكتل الشيعية والسنية، مشيرا الى ان رئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي سيقدم الاسبوع المقبل الشكل الأولي للكابينة الحكومية.وافاد المصدر ، ان “الحكومة الجديدة ستتكون من 24 وزارة فقط، ثلاث منها للمكوّن الكردي وواحدة للأقليات، و20 وزارة تذهب لتحالفي الإصلاح والبناء”.واشار الى ان “الكتل السياسية شكلت لجانا اجرت اجتماعات مكثفة مع عبد المهدي لحسم مرشحيها للحكومة الجديدة بشأن استحقاقاتها الانتخابية”.وتابع المصدر، “رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة عادل عبد المهدي سيرسم الأسبوع المقبل للكتل السياسية الشكل الأوّلي لحكومته”.ولفت الى ان “عبد المهدي يسعى إلى وضع اللمسات الأخيرة على تشكيل حكومته قبل الانتهاء من التوقيت المحدد مطلع الشهر المقبل”.وكان مصدر سياسي قد كشف في وقت سابق ، ان “المرشحين رسميا لحقيبة وزارة الخارجية هم كل من: رئيس الوزراء المنتهية ولايته حيدر العبادي، والسياسي المستقل ليث كبة”.واضاف ان “المرشحين لحقيبة وزارة الداخلية هم: رئيس حركة عطاء فالح الفياض، والقيادي في منظمة بدر ابو مريم الانصاري”.واشار المصدر الى ان “المرشحين رسميا لحقيبة وزارة الدفاع هم كل من: قائد القوات البرية السابق رياض جلال، والضابط السابق نوري غافل، وقاسم المحمدي، واللواء الركن ناصر الغنّام”.