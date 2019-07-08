مصدر:تغييرات عسكرية داخل وزارة الدفاع

مصدر:تغييرات عسكرية داخل وزارة الدفاع
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف مصدر مطلع، اليوم الاثنين، ان وزير الدفاع نجاح الشمري ينوي اجراء تغييرات عديدة على بعض القيادات العسكرية في وزارة الدفاع على مستوى قادة العمليات والفرق.وافاد المصدر: ان “منصب رئيس أركان الجيش العراقي سيبقى في الوقت الحالي يُدار من قبل الفريق اول ركن عثمان الغانمي”.واضاف ان “هناك نيّة لاجراء مناقلات بين كبار القادة الميدانيين وتعيين قادة جدد واحالة قادة فرق عسكرية وأمراء ألوية وغيرهم إلى التقاعد”.

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