مصدر:خزينة الدولة مفتوحة لدعم الميليشيات وليس لمكافحة كورونا

مصدر:خزينة الدولة مفتوحة لدعم الميليشيات وليس لمكافحة كورونا
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بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد مصدر سياسي مطلع، أن موقف الحكومة العراقية من دعم إجراءات مكافحة فايروس كورونا.وأضاف، إن “وزير الصحة العراقي طلب 5 ملايين دولار لمواجهة أزمة كورونا في العراق، لكن وزارة المالية عاجزة عن تدبير المبلغ!”.وتابع “أن احدى الفصائل المسلحة  في الحشد الشعبي تحصل على 300 مليون دولار سنويا من العراق عن طريق التغلغل في الوزارات وتأسيس الشركات والعقود!”.وتابع أن “أولوية الحكومة دعم محور المقاومة وليس مكافحة كورونا”.

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