مصدر:رئيس الوزراء الجديد مقرب من نوري المالكي

مصدر:رئيس الوزراء الجديد مقرب من نوري المالكي
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف مصدر في اللجنة السباعية، التي تضم قوى سياسية شيعية، اليوم الأحد، عن وجود اتفاق داخل اللجنة على ترشيح المقرب من نوري المالكي زعيم ائتلاف دولة القانون نعيم السهيل لرئاسة الوزراء.وتنتهي غداً الاثنين المهلة الدستورية الثانية لاختيار مرشح لرئاسة الوزراء في العراق. الزعامات الشيعية الرئيسية شكلت الأسبوع الماضي لجنة سباعية تضم كل الكتل البرلمانية الشيعية الممثلة في البرلمان، لمناقشة سيَر أكثر من 31 مرشحاً للمنصب، على أن يتم الاتفاق على مرشح واحد منهم، يقدم إلى رئيس الجمهورية برهم صالح لغرض تكليفه.وقال المصدر، ان “اللجنة السباعية، توصلت الى اتفاق اولي لترشيح نعيم السهيل لرئاسة الوزراء، لكن الحوارات مازالت جارية ولن تتوقف”.واضاف “في حال لم تتوصل اللجنة الى اتفاق نهائي بترشيح السهيل وتقديمه رسمياً الى رئيس الجمهورية برهم صالح، فستقدم اللجنة السباعية رئيس جهاز المخابرات مصطفى الكاظمي، لشغل المنصب”.وقال “نتوقع ان الكاظمي، هو الأوفر حظاً، رغم وجود اتفاق على السهيل”.

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