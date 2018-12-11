مصدر:عبد المهدي سيسحب ترشيح الفياض للداخلية

بغداد/ شبكة أخبار العراق- أفاد مصدر مطلع، الثلاثاء، (11/ كانون الأول/ 2018)، بوجود سيناريو محتمل يقضي بقيام رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي بسحب ترشيح فالح الفياض لوزارة الداخلية مع تعويضه بمنصب رفيع.وافاد المصدر ، “بعد أن جوبه المرشح لمنصب وزارة الداخلية فالح الفياض بالرفض من قبل تحالف الاصلاح والاعمار، فأن رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي قد يتوجه لطرح بديل عنه، مقابل ابقاء الفياض بمنصبه الحالي كمستشار للامن الوطني”.وقال المصدر إن “عبد المهدي تيقن بأن كابينته الوزارية لن تُستكمل اذا لم يشرع بتغيير عدد من المرشحين للوزارات الـ(8) المتبقية، كون تحالف (الاصلاح والاعمار) وتحديداً كتلة سائرون المنضوية فيه والمدعومة من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ستستمر بمحاولات كسر نصاب جلسات البرلمان اعتراضاً على طرح الفياض كمرشح لوزارة الداخلية”.يشار الى أن 14 وزيراً من بين 22 قدمهم عبد المهدي في 24 تشرين الأول الماضي حصلوا على ثقة البرلمان، بينما أجل التصويت على الثمانية المتبقين.ودعا زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، الإثنين، 03 كانون الأول، 2018، رئيس الوزراء، عادل عبد المهدي لتسمية قادة شجعان لوزارتي الداخلية والدفاع.وأصدر رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، في 30 اب الماضي قراراً باعفاء رئيس هيأة الحشد الشعبي وجهاز الامن الوطني فالح الفياض من مناصبه، لانخراط الاخير بمزاولة العمل السياسي والحزبي ورغبته في التصدي للشؤون السياسية وهذا ما يتعارض مع المهام الامنية الحساسة، حسب أمر ديواني لمكتب العبادي.