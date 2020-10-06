الصجري:عقد فاسد لمدة (50)سنة بمبلغ (5)مليارات دولار لإطعام الجيش من قبل شركة تابعة للحلبوسي!

الصجري:عقد فاسد لمدة (50)سنة بمبلغ (5)مليارات دولار لإطعام الجيش من قبل شركة تابعة للحلبوسي!
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف مصدر نيابي , الثلاثاء , عن صفقة تم توقيعها بمليارات الدورلات بين وزارتي التجارة والدفاع لاطعام الجيش العراقي لمدة 50 سنة قادمة .وأفاد المصدر ، إنه “تم توقيع صفقة جديدة تتعلق باطعام الجيش لمدة 50 سنة قادمة بين وزارتي التجارة والداخلية بمليارات الدولارت”.وأضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته، ان “الصفقة تشوبها شبهات فساد عديدة”.وكان عضو مجلس النواب علي الصجري فجر في وقت سابق فضيحة من العيار الثقيل تخص رئيس المجلس محمد الحلبوسي، مشيرا إلى أنه ابر عقدا لصالح شركة وهمية تابعة يتعلق باطعام الجيش العراقي بقيمة خمس مليار دولار.وقال الصجري في تغريدة على موقعه بتويتر “الى الأخ الكاظمي في ظل ازمة صرف الرواتب وبدلا عن الاقتراض عليك بمحاربة الفساد وذلك بالغائك لعقد ابرمه وزير التجارة التابع لمحمد الحلبوسي مع وزارة الدفاع يخص اطعام الجيش العراقي بقيمة خمس مليار دولار بواسطة شركة وهمية تابعة للحجي السارق محمد الحلبوسي”. 

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