مصدر:فشل اجتماعات عبد المهدي مع الكتل السياسية لتمرير باقي الوزارات
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال مصدر سياسي مطلع، الاثنين، 5/ 11/ 2018، إن رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي، عقد عدة اجتماعات مع القوى السياسية بشكل منفرد، لغرض الاتفاق على تكملة الكابينة الوزارية.وذكر المصدر، أن “عبدالمهدي لم يجتمع مع القوى السياسية بشكل جماعي، بل كان الاجتماع بشكل منفرد”، مبيناً انه “التقى القوى السياسية بشكل منفرد، بهدف الاتفاق على تكملة الكابينة الوزارية، بجلسة البرلمان يوم غد الثلاثاء”.وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه أن “اجتماعات عبدالمهدي مع القوى السياسية لم تصل الى اي حلول، فمازال هناك رفض لبعض الاسماء من جهات سياسية، فيما ترفض اخرى تغيير مرشحيها للوزارات الثمان المتبقية”.وشهدت جلسة منح الثقة للحكومة الجديدة، والتي عقدت في (24 تشرين الأول 2018)، انسحاب جزء من نواب تحالف سائرون المدعوم من قبل زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، اعتراضًا على مرشحي بعض الوزارات.ووافق البرلمان على كل من (وزير النفط – ثامر عباس الغضبان، وزير المالية – فواد حسين، وزير الاتصالات – نعيم الربيعي، وزير الاعمار والاسكان – بنكين ريكاني، وزير التجارة – محمد هاشم، وزير الخارجية – محمد الحكيم، وزير الزراعة – صالح الحسني، وزير الشباب والرياضة – احمد رياض العبيدي، وزير الصحة – علاء العلوان، وزير الصناعة – صالح الجبوري، وزير العمل والشؤون الاجتماعية – باسم الربيعي، وزير الكهرباء – لؤي الخطيب، وزير الموارد المائية – جمال العادلي، وزير النقل – عبدالله لعيبي).وامتنع من التصويت على مرشحي وزارات، العدل، والثقافة، والتربية، والتخطيط، والتعليم العالي والبحث العلمي، والهجرة والمهجرين، والدفاع، والداخلية.