مصدر أمني:استهداف مكتب حزب وزير العمل برمانة هجومية في بغداد

مصدر أمني:استهداف مكتب حزب وزير العمل برمانة هجومية في بغداد
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- افاد مصدر امني، الاثنين، باستهداف مكتب وزير العمل احمد الاسدي برمانة هجومية شرقي بغداد.وقال المصدر  ان “مجهولين استهدفوا مكتب تابع لوزير العمل احمد الاسدي برمانة هجومية ضمن منطقة النهروان شرقي بغداد”.واضاف المصدر، ان “الحادث لم يسفر عن إصابات بشرية فقط اضرار مادية”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *