مصدر أمني:الحرس الثوري يسرق الثروة الحيوانية العراقية بتعاون ميليشيات الحشد

مصدر أمني:الحرس الثوري يسرق الثروة الحيوانية العراقية بتعاون ميليشيات الحشد
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- افاد مصدر أمني رفيع المستوى، الاربعاء، بأن مجاميع من الحرس الثوري المتواجدة قرب الحدود العراقية وبتسهيل من ميليشيات الحشد الشعبي المنفتحة هناك في محافظتي ديالى وواسط سرقوا المئات من الاغنام والابقار من داخل العمق العراقي ولاذو بها الى الداخل الايراني تحت تهديد السلاح امام اصحابها ، واضاف، ستقوم إيران مثل كل مرة ببيع الثروة الحيوانية العراقية المسروقة من قبل حرسها الثوري على وزارة الزراعة باسعار مبالغ فيها. وطالب المصدر الامني بتواجد الجيش العراقي وتعزيز دوره على طول الحدود العراقية الإيرانية لحماية الأمن الوطني وسحب ميليشيا الحشد لأنها جزء من الحرس الثوري رغم رواتبها وتجهيزاتها من خزينة الدولة العراقية.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *