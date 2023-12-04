مصدر إطاري:حظوظ النائبين عبطان والكريم لرئاسة البرلمان ضعيفة

مصدر إطاري:حظوظ النائبين عبطان والكريم لرئاسة البرلمان ضعيفة
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر في الاطار التنسيقي، الاثنين، عن مدى حظوظ النائبين عبد الكريم عبطان وشعلان الكريم للظفر بمنصب رئاسة مجلس النواب.وقال المصدر،إن “مرشحيّ حزب الحلبوسي لمنصب رئيس مجلس النواب النائبين عبد الكريم عبطان وشعلان الكريم اصبحا خارج الحسابات”، لافتا الى ان ” قوى الاطار التنسيقي لن تصوت لصالحهما”.وأضاف، ان “إصرار وتمسك الحلبوسي والخنجر بترشيح النائبين عبد الكريم عبطان وشعلان الكريم سوف لن يحظى بدعم قوى الاطار التنسيقي حال ترشحهما لمنصب رئاسة مجلس النواب”. وأشار الى، ان ” القوى الكردية أيضا تشاطر الراي مع الاطار التنسيقي بشان عدم مقبولية النائبين عبطان والكريم عدا الحزب الديمقراطي الذي يتماشى مع الحلبوسي”. وبين المصدر، ان ” حسم انتخاب رئيس مجلس النواب ستتم خلال جلسة استثنائية قبل اجراء انتخابات مجالس المحافظات”. 

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