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نائب ينسحب من تحالف “الحرامية” بزعامة عمار
حكم القوي على الضعيف..مسعود:الفرصة ما زالت سانحة مع الكاظمي لحل الخلافات
توجه وزير الخارجية إلى واشنطن تمهيدا لزيارة الكاظمي
مصدر: الوضع الصحي لا يساعد على عقد جلسات برلمانية
ائتلاف النصر:”لو ” تم تشريع قانون من أين لك هذا لتم إعادة ما لايقل عن 250 مليار دولار من حيتان الفساد
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ائتلاف النصر:”لو ” تم تشريع قانون من أين لك هذا لتم إعادة ما لايقل عن 250 مليار دولار من حيتان الفساد
نائب:كردستان لاتحترم قوانين الحكومة الاتحادية وفؤاد حسين ارتكب الكثير من الخروقات
الأمن النيابية:حجم الأموال التي إنفقت على وزارتي الداخلية الدفاع كافية لبناء خمسة دول
النزاهة:الحكم بالسجن لمسؤولين اثنين في “مؤسسة الشهداء” لسرقتهما 7 مليارات دينار
المالية النيابية:الرواتب مؤمنة لثلاثة أشهر قادمة
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بدون حل الحشد الشعبي الانتخابات القادمة غير نزيهة
بدون مشروع استراتيجي أمريكي واضح في العراق لمواجهة النفوذ الإيراني لافائدة من الحوار معها
الحوار الأمريكي العراقي في ظل حكومة التبعية..مصالح البلاد أسبقية متأخرة
محور المقاومة من “كلا كلا أمريكا” إلى”أهلا أهلا بالحبيبة “!!
حكومات العراق الأسوأ عالميا وعلى واشنطن إنقاذ البلاد من النفوذ الإيراني
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- متابعات خاصة
زيارة الكاظمي إلى واشنطن هل تخلّص العراق من النفوذ الإيراني
تقرير أمريكي:الكاظمي ليس لديه القدرة على مواجهة الحشد الولائي
مقاومة النفوذ الإيراني من أسبقيات الشعب العراقي
قاآني في زيارته الثانية للعراق لتأكيد المصالح الإيرانية في الحوار الأمريكي العراقي
لن يغادر العراق من أزمته المالية بإستمرار سرقة المال العام والفشل الحكومي
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