مصدر: تضخم هائل بأموال زعماء ميليشيا بدر في ديالى

مصدر: تضخم هائل بأموال زعماء ميليشيا بدر في ديالى
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر سياسي مطلع، اليوم الخميس، عن حراك حكومي بشأن ثروات زعماء ميليشيا بدر في محافظة ديالى وقال المصدر، إن “تضخم ثروات زعماء ميليشيا بدر وفي مقدمتهم  هادي العامري والمحافظ مثنى التميمي الذي مضى على وجوده بالمنصب منذ 2015   لم يعد مخفياً خاصة مع حمى شراء العقارات والاراضي في صورة أثارت شكوك كبيرة حيال مصادر الأموال”.وأضاف أن بعض نواب ديالى “قدموا طلبا مباشرا لرئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني من اجل فتح تحقيق للوقوف على أسباب تضخم ثروات هؤلاء الزعماء الذين كانوا حفاة عراة والان يمتلكون المليارات والعقارات في ديالى”، لافتا الى أن “السوداني أصدر توجيهات مباشرة بالتحقيق وفق المسارات القانونية”.وأشار إلى أن “محافظة ديالى تضم ملفات فساد مالي أكبر من سرقة القرن لكن نفوذ ميليشيا بدر تمنع كشفها”.

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