مصدر حكومي: بأمر الحلبوسي استقطاع من رواتب موظفي الانبار لدعم حملته الانتخابية

مصدر حكومي: بأمر الحلبوسي استقطاع من رواتب موظفي الانبار لدعم حملته الانتخابية
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الرمادي/شبكة أخبار العراق- قال مصدر حكومي في ديوان محافظة الانبار ، الأربعاء، ان “موظفي ديوان محافظة الانبار ومديريتي الزراعة والبلدية ودوائر اخرى في المحافظة صدموا باستقطاع رواتبهم وتحويلها للدعاية الانتخابية لحزب تقدم حيث بلغت نسبة الاستقطاع اكثر من 35% امام مرأى ومسمع لجان النزاهة في الانبار والجهات الرقابية الاخرى التي التزمت الصمت اكراما للحزب الحاكم الذي يدير شؤون المحافظة بزعامة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي”.وأضاف، ان “مدراء الدوائر المشمولة بعمليات استقطاع رواتب موظفيها خاطبوا ديوان محافظة الانبار لمعرفة المزيد من التفاصيل حول الموضوع وجاءت الاجابة وجود عجز مالي في خزينة ديوان المحافظة ما دعاها الى استقطاع رواتب شريحة كبيرة من الموظفين البسطاء “. وأشار الى ان “المبالغ المالية الضخمة التي تم استقطاعها من رواتب الموظفين تم تحويلها كتخصيص مالي للدعاية الانتخابية للحزب الحلبوسي”.ولفت الى ان “موظفي تلك الدوائر ناشدوا لجان النزاهة بالتحري الفوري عن ملابسات الاستقطاعات المالية من رواتب موظفي الانبار واحالت الجهات المتورطة الى القضاء “.

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