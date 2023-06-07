مصدر سياسي:الإطار الشيعي سيجتمع مساء اليوم لتمرير حصة الإقليم وفق رغبة البارزاني

مصدر سياسي:الإطار الشيعي سيجتمع مساء اليوم لتمرير حصة الإقليم وفق رغبة البارزاني
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال مصدر سياسي مسؤول، الأربعاء، إن “قادة الاطار التنسيقي سيعقدون خلال الساعات المقبلة اجتماعا هاماً بمشاركة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني في مكتب زعيم تحالف الفتح هادي العامري، وسط العاصمة بغداد”.واضاف أن “الاجتماع سيتم عقده من أجل وضع اللمسات الأخيرة على قانون الموازنة قبل التصويت عليه يوم غد الخميس، كما سيشارك في الاجتماع المرتقب أعضاء اللجنة المالية البرلمانية من كتل الاطار التنسيقي”.وتابع المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه أن “الاجتماع يأتي بعد جولة حوارات ومفاوضات مع الحزب الديمقراطي الكردستاني، والاتفاق على تعديل بعض الفقرات الخاصة بإقليم كردستان ضمن قانون الموازنة”.

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