مصدر سياسي:النائب الثاني لرئيس البرلمان لديه (50) مستشاراً

مصدر سياسي:النائب الثاني لرئيس البرلمان لديه (50) مستشاراً
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بغداد/ شبكة أخبار العراق-  كشف مصدر سياسي مطلع، الثلاثاء، تفاصيل تعيين نائب رئيس مجلس النواب، شاخوان عبدالله، العديد من المستشارين، وفيما أكد أن الأخير ينشر مستشاريه في جميع المحافظات العراقية، أشار الى مصدر رواتب هؤلاء المستشارين.وذكر المصدر ، أن “النائب الثاني لرئيس البرلمان، شاخوان عبدالله، ومنذ توليه المنصب، الى الأن قام بتعيين 50 مستشاراً له”، لافتاً الى أن “اختصاصات هؤلاء المستشارون تتنوع، أي بينهم السياسي والاجتماعي والاقتصادي والمختص بالأمور العشائرية، وغيرهم الكثير”.ويضيف، أن “وظائف هؤلاء المستشارون تختلف حسب الاختصاصات، لكن الهدف منهم واحد، وهو الترويج ومحاولة نشر صورة إيجابية عن شخصية النائب الثاني بجميع المحافظات العراقية لاسيما في الجنوب”.ويوضح المصدر (الذي فضل عدم كشف أسمه)، أن “شاخوان عبدالله يخصص أموال طائلة شهرياً لهؤلاء المستشارون؛ لتحقيق مبتغاه والوصول الى الرضى الشعبي”.ويبين، أن “عبدالله يستثمر الصلاحيات المالية والإدارية لتعيين مستشاريه وركن الأمور المالية على حساب الدولة”، لافتاً الى أن “نائب رئيس البرلمان يؤدي زيارات ميدانية عديدة للمحافظات الجنوبية ومحاولة اقناع الجماهير بحملات بائسة قصدها الأول والأخير الترويج الإعلامي”.بدوره، عد تحالف الفتح، منصب النائب الثاني لرئيس مجلس النواب مجرد “إكمال عدد”، فيما أشار الى أن السوداني لا يملك مستشارين بقدره. ولم يحفظ الامانة، فماذا يفعل غيره؟.

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