مصدر نيابي:زعماء الإطار وافقوا على طلبات حزب بارزاني في الموازنة

مصدر نيابي:زعماء الإطار وافقوا على طلبات حزب بارزاني في الموازنة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف نائب في المالية النيابية، الأحد، عن موافقة زعماء الإطار على شروط حزب بارزاني من الموازنة العامة الاتحادية.وقال النائب الذي رفض الكشف عن اسمه، ” كما كنا نتوقع خضوع زعماء الإطار كالعادة لاشتراطات حزب بارزاني مقابل استمرار دعم الحزب لحكومة الاطار برئاسة السوداني على حساب مواطني المحافظات الباقية، وأضاف النائب، أن زعماء الإطار دائما ضد مصالح البلد وكأن المشهد يعيد نفسه في كل سنة عند إعداد الموازنة  من رفض  ومن ثم خضوع ، وهذا ليس ببعيد عن الغمّان الشيعة الفاسدين الفاشلين. وأكد النائب ،أن اي صورة او قرار يخرج عكس هذا الكلام هو تزييف للحقيقة.

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