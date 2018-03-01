مصدر:(500) ألف برميل نفط يوميا يهرب إلى إيران بأشراف حزب الاتحاد الوطني

مصدر:(500) ألف برميل نفط يوميا يهرب إلى إيران بأشراف حزب الاتحاد الوطني
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 كركوك/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر سياسي كردي رفيع المستوى ، الخميس، عن كميات النفط المهربة بشكل يومي من حقول محافظة كركوك ،الى ايران.وقال المصدر ، ان ‘ايران تحصل يوميا على قرابة 500 الف برميل نفط يوميا بأسعار أقل بكثير من الاسعار الرسمية الحكومية’.وأوضح المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه ، ان ‘حزب الاتحاد الوطني في محافظة كركوك يسهل تهريب الصهاريج  من حقول المحافظة الى المدن الايرانية’.وعزا المصدر تأخر ايران في استيراد النفط بشكل رسمي الى رغبتها في ‘الاستفادة بالقدر الممكن من الالية المتبعة، لان الاستيراد بشكل رسمي ستكون كلفته اعلى’، على حد قوله.

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