مصطفى وتولر يبحثان جولات الحوار الأمريكي العراقي

مصطفى وتولر يبحثان جولات الحوار الأمريكي العراقي
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- بحث الوكيل الأقدم لوزارة الخارجية عبدالكريم هاشم مصطفى، الثلاثاء، مع السفير الأميركي لدى العراق ماثيو تولر، أولى جولات الحوار بين واشنطن وبغداد.وقالت الخارجية في بيان ، إن “الوكيل الأقدم للوزارة بحث مع السفير الامريكي عدداً من القضايا التي تحظى باهتمام البلدين، وفي مقدمتها: أولى جولات الحوار الستراتيجي العراقي-الأميركي الذي دعت إليه واشنطن، ورؤية الجانبين لإشادة علاقة ستراتيجية متوازنة تقوم على قاعدة المصالح المشتركة، والاحترام المتبادل”.وكشف وزير الخارجية الاميركي، مايك بومبيو، الشهر الماضي، أن الولايات المتحدة اقترحت إجراء حوار مع الحكومة العراقية في منتصف حزيران لبحث كل القضايا الاستراتيجية مع الحكومة العراقية ومنها مستقبل الوجود العسكري الأميركي.وقال بومبيو في مؤتمر صحفي عقده بمبنى وزارة الخارجية الاميركية في واشنطن، “ندعم أي رئيس وزراء عراقي يريد النهوض ببلاده ونريد ان نرى عراقاً مستقرا، ونخشى من طرف مقرب من ايران يريد فرض أسماء معينة لرئاسة الوزراء العراقية”.وأضاف أن “الولايات المتحدة اقترحت إجراء حوار مع الحكومة العراقية في منتصف حزيران في ظل تفشي وباء كورونا، وسيتم بحث كل القضايا الاستراتيجية في الحوار مع الحكومة العراقية ومنها مستقبل الوجود العسكري الأمريكي، ونسعى لأن تستمر علاقتنا الجيدة مع العراق واقترحنا حوارا استراتيجيا ثنائياً”.

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