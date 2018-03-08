معصوم : العراق وإيران جسد واحد!

آخر تحديث:
بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد رئيس الجمهورية، فؤاد معصوم، الخميس، لاسحاق جهانغيري، حرص العراق على رف المساس بمصالح الدول المجاورة والصديقة.وذكر مكتب رئيس الجمهورية في بيان ، أن “معصوم استقبل في قصر السلام ببغداد اليوم الخميس، جهانغيري والوفد السياسي والاقتصادي الكبير المرافق له “وأكد خلال اللقاء على عمق روابط الصداقة التاريخية بين الشعبين العراقي والايراني،” مشيرا الى “اهتمام العراق بتطوير علاقات التعاون مع الجمهورية الاسلامية في المجالات كافة بما يخدم مصالحهما المشتركة ويعزز الاستقرار والازدهار لكافة شعوب وبلدان المنطقة”.ورحب معصوم “بمشاركة نشيطة للاستثمارات الايرانية في مشاريع البناء واعادة الاعمار وتطوير القطاعات الزراعية والصناعية فضلا عن التعاون على مستوى حماية البيئة والملاحة والسياحة ودعا الى تجاوز المشاكل البيروقراطية” مشيرا الى “أهمية انطلاقة جديدة للتعاون بين البلدين بعد النصر الذي حققه العراق على داعش الارهابي”.وفيما جدد الرئيس معصوم “الاعراب عن تثمين المساعدات الايرانية للشعب العراقي خلال المعركة ضد العصابات الارهابية اكد ضرورة مواصلة التنسيق بين البلدين في مجال مكافحة الارهاب على المدى الاستراتيجي وكذلك في مجال الطاقة واسعار النفط” مشيرا الى ان “العلاقات بين العراق وإيران هي علاقات بين شعبين تجمعهما الكثير من الوشائج المشتركة التي تمنح العلاقة بالجار الايراني طابعا وطيدا ومتميزا على الدوام”.وأكد على “حرص العراق الثابت على وحدته شعبه وسيادته على اراضيه واستقلاله الوطني تقترن دائما بالحرص على رفض المساس بمصالح الدول المجاورة والصديقة كافة ورفض النظر الى اي منها بعيون الآخرين”.من جانبه نقل جهانغيري للرئيس معصوم تحيات رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية حسن روحاني، معربا عن تقديره لما لقيه والوفد المرافق من استقبال وحفاوة خلال لقاءاته مع المسؤولين العراقيين، فيما حمله الرئيس معصوم تحياته وتمنياته العميقة للرئيس روحاني.وحضر اللقاء من الجانب الإيراني إضافة إلى الوفد، السفير الإيراني في بغداد أيرج مسجدي والسفير الايراني السابق حسن دانائ فر.