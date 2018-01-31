معصوم ومحلب يؤكدان على تعزيز العلاقات بين العراق ومصر
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- بحث رئيس الجمهورية فؤاد معصوم ، في قصر السلام ببغداد، اليوم، مع مساعد الرئيس المصري ، ابراهيم محلب، سبل تطوير التعاون بين العراق ومصر في المجالات الاقتصادية والاستثمارية، إلى جانب تعزيز التعاون في مجال مكافحة أخطار الجماعات الارهابية. وضم الوفد المصري وزراء الصحة والاتصالات والتكنولوجيا ووزير القوى العاملة، إضافة إلى كبار مسؤولي عدد من الوزارات ورؤساء إدارة بعض الشركات الوطنية المصرية ورجال الأعمال.و شدد معصوم خلال اللقاء على أهمية تعزيز التنسيق في كل المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والثقافية وتبادل المعلومات في مجال مكافحة الارهاب، مؤكدا على” متانة علاقات الأخوة والصداقة القوية أصلا بين الشعبين الشقيقين وعن ضرورة تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين بما يخدم المصالح المشتركة” ، مرحبا ” بالمشاركة الفعالة للمؤسسات الاقتصادية والاستثمارية في عملية اعادة الاعمار في العراق،واهمية الافادة من خبرات الشركات المصرية في هذه المجالات، فضلا عن تطوير التعاون في المجال الصناعي” .من جانبه جدد محلب دعم بلاده للعراق في حربه ضد الارهاب، وسعيه إلى اعادة بناء المؤسسات العراقية، مؤكدا على أهمية تعزيز التعاون والتنسيق المشترك في جميع الميادين.