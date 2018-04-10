معصوم يؤكد على ضرورة تعزيز العلاقات مع الأردن

بغداد/شبكة أخبار العراق- اكد رئيس الجمهورية فؤاد معصوم، الثلاثاء، خلال لقائه وفدا اردنيا، ضرورة توسيع العلاقات بين العراق والاردن خدمة للاستقرار في المنطقة.وذكر بيان لمكتب رئيس الجمهورية ، ان “معصوم استقبل في قصر السلام ببغداد، وفد لجنة الصداقة الاردنية برئاسة النائب احمد سلامة اللوزي، وتم التباحث بشأن العلاقات بين البلدين واستقرار المنطقة”.ودعا معصوم بحسب البيان الى “اجراء مصالحة شاملة بين الدول العربية تقود تعميق التعاون والتعاضد في كافة المجالات واهمية مواصلة اللقاءات والزيارات بين برلمانيي الدول العربية والاقليمية”، مؤكدا “حرصه على تعزيز وتوسيع التعاون في كافة المجالات بين البلدين بما يخدم مصالحهما المشتركة فضلا عن الامن والاستقرار المنطقة”.يشار الى ان لجنة وفد لجنة الصداقة الاردنية – العراقية، في مجلس النواب اجرت يوم امس زيارات رسمية عديدة مع مسؤولين في الحكومة العراقية من اجل تعزيز العلاقات بين البلدين في جميع المجالات.