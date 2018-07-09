معصوم يدعو إلى حظر استخدام العنف ضد التظاهرات السلمية
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- دعا رئيس الجمهورية فؤاد معصوم، الاثنين، الى حظر استخدام العنف المفرط ضد التظاهرات السلمية، بعد احداث تظاهرات البصرة.وذكر مكتبه الإعلامي في بيان، اليوم، ان” معصوم وجه السلطات الامنية والقضائية اليوم بالتحقيق العاجل والعادل في حادث مصرع مواطن وإصابة آخرين امس الاحد خلال تظاهرة في منطقة باهلة التابعة لقضاء المدينة بمحافظة البصرة”، مشددا على” وجوب اتخاذ كل الاجراءات القانونية الكفيلة بإحقاق الحق ومحاسبة المسؤولين عن الحادث”.واكد معصوم على ان” التظاهر والتعبير عن الرأي بكل الوسائل السلمية حق يكفله الدستور فضلا عن كونه ممارسة ديمقراطية سليمة شرط عدم استعمال العنف والاخلال بالنظام العام”، داعيا السلطات الحكومية المعنية الى” اتخاذ كل الاجراءات اللازمة لحماية حياة المواطنين كافة والى فتح حوار مع المتظاهرين والاستماع الى مطالبهم وحظر استخدام العنف المفرط ضد التظاهرات السلمية لأي سبب كان”.يشار الى استشهاد احد المتظاهرين فيما اصيب اخرون ، امس الاحد ، باطلاق نار من قبل القوات الامنية على تظاهرة حاشدة لشبان شمالي محافظة البصرة بجنوب العراق؛ للمطالبة بتوفير فرص العمل لهم.