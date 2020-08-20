معهد واشنطن:الكاظمي آخر أمل للولايات المتحدة

معهد واشنطن:الكاظمي آخر أمل للولايات المتحدة
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بغداد/شبكة أخبار العراق- رأى مدير برنامج الشرق الاوسط لمعهد دراسات الحرب نيكولاس هيراس، الخميس، أن رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي قد يكون آخر وأفضل امل للولايات المتحدة الأميركية.ونقلت صحيفة ذي ناشيونال البريطانية في تقرير  عن هيراس قوله، “ربما يكون الكاظمي آخر وافضل امل للولايات المتحدة في أن يكون لها رئيس وزراء عراقي يمكنه أن يتولى نفوذ إيران في العراق”.وأضاف، أن “ما يميزه عن أسلافه هو أنه تولى رئاسة الوزراء برؤية قوية للطريقة التي يريد بها مواجهة التحديات الرئيسية في العراق “.واوضح هيراس ان “زيارة الكاظمي الى واشنطن تأتي كنقطة تتويج لسياسة فريق ترامب الراسخة في العراق لإرسال إشارة مفادها أن الولايات المتحدة لديها شريك ستعمل معه بشغف في العراق ورجل تعتقد الولايات المتحدة أنه يمكن أن يقتل الفصائل التي تهدد الولايات المتحدة في العراق والمنطقة”. 

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