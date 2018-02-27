مفوضية الانتخابات تحدد موعد الحملة الانتخابية لمرشحي البرلمان القادم

مفوضية الانتخابات تحدد موعد الحملة الانتخابية لمرشحي البرلمان القادم
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- حددت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الثلاثاء، موعد انطلاق الحملات الدعائية، للإنتخابات المزمع اجراؤها في أيار المقبل.وقالت المفوضية في بيان مقتضب لها، إنها “حددت بدء الحملات الانتخابية لانتخاب مجلس النواب من يوم ٢٠١٨/٤/١٠ الى صباح يوم ٢٠١٨/٥/١١”.وحددت الحكومة الاتحادية، الـ 12 من أيار المقبل موعداً لإجراء الانتخابات النيابية، فيما أفادت وسائل إعلام بأن انتخابات مجالس المحافظات سيتم اجراؤها في كانون الأول من العام الجاري.وكانت المفوضية أعلنت، في وقت سابق، غلق الباب أمام تسجيل تحالفات وأحزاب جديدة، فضلاً عن نقل واستبدال المرشحين بعد الإعلان أسمائهم.وفي احتفالية أقيمت بشكل علني، ونقلت على وسائل الإعلام، أجرت مفوضية الانتخابات قرعة الارقام الخاصة بالتحالفات والجبهات المنافسة على الانتخابات، والتي بدأت بالرقم 101 وانتهت بالتسلسل 188.

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