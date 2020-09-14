مفوضية الانتخابات تحدد (5)شروط لإجراء الانتخابات المبكرة

مفوضية الانتخابات تحدد (5)شروط لإجراء الانتخابات المبكرة
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بغداد/شبكة أخبار العراق-  اعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، يوم الاثنين، دعمها لتوجيهات السيستاني، فيما وضعت خمسة شروط “موضوعية” لإنجاز مهمتها.  وجاء في بيان صادر عن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، إنها استقبلت باهتمام وامتنان كبيرين البيان التاريخي والمهم للمرجعية المتمثلة بالسيستاني في اثناء اجتماعه مع جينين  هينيس بلاسخارت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق يوم أمس الاحد”، مبينة أن “التصريحات القيمة للسيستاني فيما يتعلق بالانتخابات النيابية المقرر اجراؤها في العام القادم هي دليل واضح على ان المرجعية الرشيدة تولي اهتماما بالغا لإجراء انتخابات حرة ونزيهة و تشجع المواطنين على المشاركة فيه”.وأشارت إلى أن “المفوضية العليا المستقلة للانتخابات تعلن التزامها الكامل بالعمل على تأدية مهمتها الدستورية بكل اخلاص وتفان. وتعاهد ابناء الشعب على وضع أصواتهم بمرتبة الأمانة القانونية والأخلاقية، لتنفيذ عملية انتخابية بمعايير الشفافية المعروفة في الأنظمة الديمقراطية”.وفي هذا السياق، قالت المفوضية إنها “تجدد تأكيدها انها ستكون مستعدة للانتخابات بعد أن تتحقق الشروط الموضوعية التي اعلنتها مرارا والتي تتلخص بما ياتي :

أولًا : أن يقوم البرلمان بإنجاز قانون الانتخابات بأسرع وقت ممكن ونشره في الجريدة الرسمية كونه يمثل الإطار القانوني لعملية الانتخابات.

ثانيا: أن يقوم البرلمان بإكمال تشريع قانون المحكمة الإتحادية التي هي الجهة الوحيدة المخولة قانونيا بالمصادقة على نتائج الانتخابات.

ثالثا: أن تقوم الحكومة بتهيئة الموازنة الانتخابية وتوفير المستلزمات التي طالبت المفوضية بها سابقا من الوزارات المعنية، والتي يساعد وجودها على قيام المفوضية بإجراء الانتخابات في وقتها المحدد.

رابعا :أن يقوم مجلس الوزراء بالمصادقة على تعيين المدراء العامين المنتخبين من قبل مجلس المفوضين.

خامسا: تدعو المفوضية الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الاخرى المختصة الى تقديم المساعدة الانتخابية وتوفير الرقابة اللازمة لانجاز انتخابات حرة وشفافة ونزيهة تمثل ارادة الشعب العراقي الحقيقية عن طريق

ملاكها التقني والمختص والمتنوع. بالاضافة الى زيادة عدد خبرائها وتوزيعهم ميدانيا بين المحافظات كافة وعدم اختصارهم بعدد قليل لايتلاءم مع طبيعة التحدي الكبير ودورالمفوضية  المهم في انجازالانتخابات.

واعلن المرجع السيستاني خلال استقباله الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت، امس الاحد، تأييده اجراء الانتخابات المبكرة بموعدها المحدد ( حزيران 2021)، وضرورة الشروط الضرورية التي تُضفي على نتائجها المصداقية والثقة، وإنجاز البرنامج الحكومي في تطبيق العدالة الاجتماعية، وملاحقة المجرمين ومكافحة الفساد، وتعزيز أداء القوات الأمنية، وفرض هيبة الدولة وحصر السلاح بيدها.ولاقت تلك التوجيهات ترحيبا من رئيسي الجمهورية برهم صالح والوزراء مصطفى الكاظمي، الذين اكدا دعمهما اجراء انتخابات مبكرة حرة ونزيهة.

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