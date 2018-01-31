مفوضية الانتخابات تحذر من تأخير إطلاق التخصيصات المالية
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بغداد/شبكة أخبار العراق- أعلن رئيس الادارة الانتخابية في مفوضية الانتخابات رياض البدران،الاربعاء، عدم اطلاق التخصيصات المالية للعملية الانتخابية المقبلة.وقال البدران في بيان، إن عدم توفير واطلاق التخصيصات المالية لاجراء الانتخابات في موعدها المقرر في 12/5/2018 سيدخل موعدها في خطر”.ولفت الى ان “المفوضية اذا لم تتسلم الاموال اللازمة في موعد اقصاه 5/2/2018 سيشكل عائقا كبيرا ومؤثرا على الجدول العملياتي للانتخابات”، داعيا الحكومة الى التدخل السريع لغرض اطلاق التخصيصات المالية لكي تستمر المفوضية بأجراءاتها وفقا للجدول العملياتي المعد لاجراء الانتخابات.