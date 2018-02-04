مفوضية الانتخابات:60 حزباً لم يشارك في التحالفات

مفوضية الانتخابات:60 حزباً لم يشارك في التحالفات
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- توقعت المفوضية العليا للانتخابات، الاحد، تقديم الكتل النيابية والتحالفات أسماء المرشحين للانتخابات بدءً من اليوم الاحد، مبينة ان أكثر من 60 كيانا سياسيا غير معلوم أن تكون مشاركتهم في الانتخابات اكيدة.وقال عضو مجلس المفوضية حازم الرديني  في حديث صحفي له اليوم: إن “المفوضية العليا للانتخابات لم تتسلم حتى الان اسماء المرشحين للكتل رغم ان المدة المحددة في أيامها الأخيرة”.وأضاف انه “من المتوقع ان تبدأ الكتل السياسية اليوم الاحد بتقديم قوائم أسماء المرشحين للانتخابات البرلمانية المقبلة كونها اعتادت على تسليم الأسماء في الايام الأخيرة”.ولفت الى ان “أكثر من 60 كيانا سياسيا مسجلا لدى المفوضية ولم يدخلوا في تحالفات، مما يعني ان مصيرهم لازال مجهولا بالمشاركة في الانتخابات المقبلة من عدمه.

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