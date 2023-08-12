مفوضية الانتخابات:655 حزبا سيشارك في انتخابات مجالس المحافظات المقبلة

بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم السبت، عن عدد التحالفات والاحزاب المشاركة في الانتخابات المحلية حتى الان.وقال رئيس الفريق الإعلامي لمفوضية الانتخابات عماد جميل، إن “عدد التحالفات بلغ (50) تحالفا و(198) حزبا و(296) حزبا مجازا ضمن التحالفات و(98) حزبا مشاركا منفردا دون تحالفات و(63) حزبا لا يزال قيد التسجيل”، لافتا الى ان “المفوضية ستعد يوم غد جلسة استثنائية لاتخاذ قرار نهائي بشأن تمديد تسجيل التحالفات من عدمه”.واوضح ان “التحالفات التي تشارك في جميع مجالس المحافظات ستكون بالشكل التالي:
١.تحالف ائتلاف الوطنية.
٢. تحالف النهج الوطني.
٣. تحالف الحسم الوطني.
٤. تحالف الرئاسة.
٥.تحالف مدار باستثناء مجلس البصرة.
اكبر التحالفات .
١. تحالف دولة القانون. ( 12 ) حزبا
٢.تحالف قيم المدني. ( 10 ) احزاب
٣. تحالف الحسم الوطني. ( 9 ) أحزاب
٤. تحالف القوى المدنية. ( 9 ) أحزاب
٥. تحالف تركمان العراق. ( 9 ) احزاب
اعداد التحالفات في المحافظات.
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١. بغداد (18) تحالفا
٢. الانبار. (17) تحالفا
٣. البصرة. (16) تحالفا
٤. نينوى. (16) تحالفا
٥. كركوك. (16) تحالفا
٦. واسط. (15) تحالفا
٧. بابل. (14) تحالفا
٨. المثنى. (14) تحالفا
٩. كربلاء. (14) تحالفا
١٠ذي قار. (13) تحالفا
١١. القادسية. (13) تحالفا
١٢. ديالى. (11) تحالفا
١٣.النجف. (11) تحالفا
١٤. ميسان. (10) تحالفات
١٥. صلاح الدين. (10) تحالفا”.