مقررة البرلمان:التصويت على حكومة الكاظمي سيكون الكترونيا

مقررة البرلمان:التصويت على حكومة الكاظمي سيكون الكترونيا
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- رجحت مقررة مجلس النواب العراقي، خديجة علي، الاثنين (13 نيسان 2020)، عقد جلسة التصويت على حكومة المكلف مصطفى الكاظمي، بشكل الكتروني، في ظل انتشار فيروس كورونا.وقالت علي في حديث صحفي، إن “العراق حالياً بحاجة إلى حكومة قوية، وهذه الحكومة ليست من أجل حل الخلافات السياسية فقط، وانما من أجل أزمة وباء فيروس كورونا، وكذلك الأزمة الاقتصادية”.وبينت: “اننا ننتظر من رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي تقديم برنامجه والكابينة الوزارية، الى مجلس النواب، وبعد ذلك بـ (48) ساعة ممكن عقد جلسة التصويت على الحكومة الجديدة، ويبقى تحديد الجلسة بيد رئاسة المجلس، فهي من تقرر عقد الجلسة بأي وقت وبأي يوم”.وأضافت، أن “جلسة التصويت على الحكومة الجديدة، ربما تكون اعتيادية، لكن هذا الاجراء يتضمن خطورة على الصحة العامة، بسبب وباء فيروس كورونا، فجمع عدد كبير من النواب يشكل مخاطر صحية”.وكشفت علي أنه قد “تكون جلسة التصويت تُعقد بشكل الكتروني”، مؤكدة أن “طريقة عقد الجلسة ممكن الاتفاق عليها بعد تقديم الكاظمي برنامجه والكابينة الوزارية، ويتم تحديد موعد الجلسة”.

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