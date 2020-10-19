مكتب الكاظمي يكشف عن جدول زيارته إلى باريس

مكتب الكاظمي يكشف عن جدول زيارته إلى باريس
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بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الاثنين (19 تشرين الاول 2020)، عن تفاصيل جدول زيارة الاخير الى باريس ضمن الجولة الاوربية  والتي تشميل ايضا بريطانيا وألمانيا.وقال المكتب الإعلامي في بيان ، إنه “جرى صباح اليوم، استقبال رسمي للكاظمي، في المدرسة العسكرية الفرنسية بقصر الانفاليد في العاصمة باريس، والذي يزورها ضمن جولة اوربية تشمل أيضا بريطانيا وألمانيا”.واضاف البيان أن “حفل الاستقبال الرسمي كان بحضور وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي، حيث عزف النشيد الوطني لكل من العراق وفرنسا، وثم جرى استعراض حرس الشرف والقوات العسكرية المختلفة”.وتابع، أن “الكاظمي توجه بعدها الى قصر ماتينيو للقاء رئيس الحكومة الفرنسية جان كاستيكس لعقد جولة مباحثات” .واشار إلى أنه “من المقرر أن يتوجه الكاظمي الى قصر الأليزيه لعقد عدد من اللقاءات والمباحثات الرسمية، مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وكبار المسؤولين في الحكومة الفرنسية، تتعلق بتوطيد العلاقات الثنائية بين البلدين على مختلف الصعد، وتوسيع آفاق التعاون المشترك بين بغداد وباريس في مجالات متعددة.”

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