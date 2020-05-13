منظمة بدر:أولويات الحوار مع أمريكا خروج قواتها من العراق

منظمة بدر:أولويات الحوار مع أمريكا خروج قواتها من العراق
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بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية القيادي في منظمة بدر كريم عليوي، الأربعاء (12 أيار 2020)، عن أوليات الحوار مع واشنطن، المزمع اجراؤه في شهر حزيران المقبل.وقال عليوي في حديث صحفي، إن “من أولويات الحوار الاستراتيجي مع الولايات المتحدة الامريكية المزمع في حزيران المقبل، هو سحب قواتها من العراق”.وأضاف النائب عن تحالف الفتح المعارض للتواجد الأمريكي، أن “العراق ليس بحاجة إلى قوات قتالية أمريكية على أراضيه، لأن قواته قادرة على حماية البلاد من أي خطر محتمل”.وبين عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، أن “ضرر بقاء القوات الامريكية في البلاد، أكبر من فائدتها”.وكان رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، استقبل السبت (09 أيار 2020)، السفير الاميركي في العراق، ماثيو تولر، فيما تطرقا للحرب على الارهاب والحوار الثنائي المرتقب، بين البلدين.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان، أن الاخير “استقبل بمكتبه في القصر الحكومي، سفير الولايات المتحدة الأمريكية ماثيو تولر”.وأكد الكاظمي، وفقا للبيان، “ضرورة التعاون والتنسيق بين البلدين في المجالات الاقتصادية والأمنية ومواجهة الارهاب والتحضير للحوار الاستراتيجي بين البلدين والعمل على حفظ الأمن والاستقرار في المنطقة وإبعادها عن المخاطر”، مشيرا إلى أن “العراق لن يكون ساحة لتصفيات الحسابات والاعتداء على أية دولة جارة او صديقة”.من جهته هنأ تولر “الكاظمي بمناسبة نيل حكومته الثقة في مجلس النواب”، مؤكدا “استعداد بلاده لدعم العراق في المجالات كافة، خصوصا الجانب الاقتصادي ومواجهة جائحة كورونا”.

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