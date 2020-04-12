منظمة بدر :لانسمح للحكومة الحالية او المقبلة الحوار مع أمريكا!

منظمة بدر :لانسمح للحكومة الحالية او المقبلة الحوار مع أمريكا!
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد  القيادي في منظمة بدر النائب كريم عليوي، الاحد، أن الحوار الأميركي المرتقب الذي أعلنت عنه الإدارة الأميركية قائم على الابتزاز ويهدف الى إبقاء القوات الأميركية في البلاد.وقال عليوي في تصريح صحفي، إن “الولايات المتحدة، وكما علمنا من تفاصيل الدعوة للحوار، أنها تريده من أجل ترتيب بقاء طويل لقواتها في العراق، ضمن تفاهم لا يخلو من الابتزاز، فهي تريد إحياء الاتفاقية الاستراتيجية التي انتهت بعد خرقها من قبل واشنطن نفسها، بسبب تصرفاتها التي انتهكت سيادة البلاد”.وأضاف، أن واشنطن “أدركت وجود رفض سياسي وشعبي كبير لبقاء قواتها، وهناك إصرار على إخراج هذه القوات، حتى لو تطلب الأمر استخدام القوة والخيار العسكري، لهذا لجأت لهذه الخطوة، وحالياً لا يوجد نية للقبول بأي حوار يفضي إلى إبقاء القوات الأميركية في العراق”.واكد عليوي ان محور المقاومة لايسمح للحكومة الحالية او المقبلة بالحوار مع الامريكان.

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