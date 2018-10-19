موتمر الرابع للاستثمار في الانبار

شبكة اخبار العراق- عمان

عقد في الأردن أعمال “المؤتمر السنوي الدولي الرابع للاستثمار في الأنبار”، الذي عرض أكثر من 100 فرصة استثمارية في المحافظة “الأكبر في العراق”، وفق الهيئة الوطنية العراقية للاستثمار.

وشارك في المؤتمر من الأردن، وزير الصناعة والتجارة والتموين طارق الحموري الذي ترأس جلسة حول “المدن الصناعية” في اليوم الأول للمؤتمر، بالإضافة إلى سفير الأردن في العراق منتصر الزعبي.

وخلال المؤتمر، تم الإعلان عن مشاريع إعادة إعمار الأنبار؛ التي تقع على الحدود الشرقية للأردن، وأبرز هذه المشاريع مطار الحبانية الدولي وقرية الشحن التابعة له، وتقديم عدد من الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات لجذب المستثمرين المحليين والإقليميين والدوليين، بالإضافة إلى اعلان عن فرص استثمارية أخرى تستهدف الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وقالت السفيرة العراقية في عمّان صفية السهيل إن هيئة استثمار الأنبار “نسقت دعوات مع وزارة الصناعة والتجارة الأردنية ووزارة الدولة لشؤون الاستثمار وممثلي القطاع الصناعي والتجاري ونقابات معنية مباشرة للتواصل مع القطاع الخاص” للمشاركة في المؤتمر.

“وشارك عدد كبير من أصحاب القرار من العراق والأردن، وعدد من الشركات الاستثمارية من القطاع الخاص العراقي والأردني والدولي”، وفقاً للسهيل.

وأشارت إلى أن اجتماعات تمت بين الجانبين الأردني والعراقي للتنسيق حول المؤتمر، عقدتها هيئة استثمار الأنبار مع القطاع الخاص الأردني ومجموعة المجالس الاقتصادية الأردنية والأجنبية، وتناولت الاجتماعات مجموعة أفكار ركزت على مشاريع عدة أعدتها الهيئة لعرضها على المستثمرين خلال المؤتمر.

و شارك وفد من المصرف المتحد واترأس الوفد مستشار البنك الشيخ عادل العيفان.وقد القى كلمه في هذا التجمع ودور المصارف في تشكيل صوره متكامله مع مؤسسات المحافظه والاستثمار من خلالها.وكذالك كان هناك حضور وتغطيه مميزه من قناه هنا بغداد.

ونظّم المؤتمر الذي عقد في العاصمة عمّان وستمر ليومين، الهيئة الوطنية للاستثمار في العراق وحكومة الأنبار وهيئة استثمار الأنبار؛ وهي هيئة عراقية مستقلة تابعة لهيئة الاستثمار العراقية الاتحادية.

قناة هنا بغداد الفضائيةالبث المباشر Publiée par ‎قناة هنا بغداد الفضائية‎ sur Mercredi 17 octobre 2018