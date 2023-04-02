موظفو وزارة المالية يواصلون إضرابهم لليوم الثالث على التوالي لتخفيض مخصصاتهم

موظفو وزارة المالية يواصلون إضرابهم لليوم الثالث على التوالي لتخفيض مخصصاتهم
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- واصل موظفو مقر وزارة المالية، اليوم الأحد، إضرابهم عن العمل لليوم الثالث على التوالي احتجاجا على تخفيض مخصصاتهم.وقال مراسلنا، إن الموظفين نظموا تظاهرات وإضراب عن العمل داخل مقر الوزارة ورفضوا الاستماع الى الوزيرة طيف سامي.واشار مراسلنا الى وجود انتشار امني كثيف من قوات حفظ القانون.واوضح ان، الاضراب والتظاهرة جاءتا احتجاجا على تخفيض مخصصات الموظفين.وقال احد الموظفين من المتظاهرين في حديث ، إن “العشرات من دوائر وزارة المالية اضربوا واعتصموا اليوم الأحد، ايضا خارج مبنى الوزارة بعد ان تظاهروا يومي الاربعاء والخميس الماضيين”، مبينا ان “هذه الدوائر التي اضربت عن العمل شملت ديوان التأمين والحاسبة الإلكترونية ومركز المعلومات ودائرة عقارات الدولة والهيئة العامة للكمارك”.واضاف ان “الاضراب عن العمل يأتي بهدف ايصال صوت الموظفين الذين جرى الغاء مخصصاتهم، بإرجاعها بالكامل”، مؤكدا ان “موظفي وزارة المالية مستمرين باعتصامهم حتى يتحقق مطلبهم وهو الغاء قرار مجلس الوزراء المرقم 23150 القاضي بأخذ الصلاحية واليه العمل من هيئة الجمارك العامة وتحويلها لهيئة المنافذ المرتبطة بمكتب رئيس الوزراء وهذا يعد مخالف للقانون”.واكد ان “هذا التحويل يخص جزء من ايرادات بعض دوائر المالية التي تعتمد على استقطاع جزء من ايرادات الكمارك وتحويلها مخصصات لتوزيعها للموظفين، وبالتالي فان هذه الايرادات تم الغاءها وتحويلها الى ايرادات للمنافذ ومنع توزيعها للموظفين”.

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