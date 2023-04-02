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موظفو وزارة المالية يواصلون إضرابهم لليوم الثالث على التوالي لتخفيض مخصصاتهم
حزب:الموازنة التشغيلية “مرعبة”بسبب رواتب الرئاسات الثلاث والرفحاويين ومزدوجي الرواتب
الخارجية النيابية:إيران وتركيا دولتان مارقتان لايحترمان القوانين الدولية وعلاقات دول الجوار بشأن المياه مع العراق
وزير الصناعة:لدينا فائض (52) ألف موظف من أصل (102) ألف ويجب إيقاف التعيين
تعرّف على سعر صرف الدولار لهذا اليوم
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وكالة فرنسية:أمريكا حوّلت العراق إلى دولة فاشلة تحت الحكم الإيراني الميليشياوي
هل تستطيع الحكومة ضبط السلاح المنفلت بوجود ميليشيا الحشد الشعبي؟!
التعديلات الدستورية تكريسا للطائفية والمحاصصة والفساد والتخلف ومزيدا من الصلاحيات للخونة
القضاء الولائي لايحاسب المالكي
تقرير دولي:مكافحة الفساد في العراق عبارة عن ” نكتة”
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بالوثائق..نائب:فساد بقيمة (123) مليار دينار بطلها محافظ البصرة (أسعد العيداني)
أسرة الشهيد(الهاشمي) تحمل السوداني مسؤولية هروب قاتله من السجن وسكوت القضاء
السوداني في تركيا لدعم اقتصادها مقابل استمرارها بقطع المياه عن العراق!
قادة أمريكان:قواتنا لن تنسحب من العراق نهائياً
برلمان الإطار الإيراني يصوت على (7) مواد من أصل(15) ضمن قانون الانتخابات المرفوض من قبل الشعب
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