موقع مختص:عدد المصابين في فيروس كورونا حول العالم تعدى حاجز 4 ملايين و132 ألف
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بغداد/شبكة أخبار العراق- تجاوز، أمس الأحد، عدد المصابين بفيروس كورونا حول العالم حاجز 4 ملايين و132 ألف. وبحسب موقع “worldometer” المتخصص برصد آخر الإحصاءات حول الفيروس، فإن عدد المصابين وصل 4 ملايين و132 ألف و974.وتأتي هذه الإحصائيات، مع شروع دول أوروبية كبرى تخفيف إجراءات الحجر الشامل التي فرضت قرابة شهرين للحد من تفشي فيروس كورونا.ودعا رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي إلى جانب رؤساء المؤسسات الأوروبية الثلاث، إلى التضامن للخروج من أزمة وباء كورونا بحال أكثر قوة، وذلك في فيديو نشر على “تويتر” بمناسبة يوم أوروبا.وتأتي الولايات المتحدة الأولى عالميا بمليون و347 ألفا و309 إصابات، تليها إسبانيا بـ 262 ألفا و787، ثم إيطاليا بـ 218 ألفا و268. وجاءت بريطانيا رابعا بـ 215 ألفا و260، ثم روسيا بـ 198 ألفا و676، وفرنسا بـ 176 ألفا و658. وحلت في المرتبة السابعة ألمانيا بـ 171 ألفا و324، تليها البرازيل بـ 156 ألفا و61، ثم تركيا بـ 137 ألفا و115، وإيران بـ 106 آلاف و220. في حين سجلت الصين التي ظهر الفيروس لديها أول مرة، 82 ألفا و901 إصابة. وتوفي جراء الفيروس أكثر من 281 ألف شخص، فيما تجاوز عدد المتعافين مليونا و455 ألفا.وسجلت السلطات الأمريكية 1417 وفاة جديدة بفيروس كورونا، لترتفع الحصيلة إلى 80 ألفا و56. وحسب موقع “Worldometer” المختص برصد ضحايا الفيروس، فإن عدد الإصابات في الولايات المتحدة ارتفع إلى مليون و348 ألفا و315، بعد تسجيل 25 ألفا و232 حالة جديدة. وبلغ عدد المتعافين من الفيروس في عموم الولايات المتحدة 238 ألفًا و80. وتواصل نيويورك صدارتها في قائمة الإصابات بـ343 ألفا و709، توفي منهم 26 ألفا و598. وتحل ولاية نيوجرسي ثانيا بـ 137 ألفا و85 ثم ماساتشوستس بـ 76 ألفا و743 إصابة.وأعلنت السلطات الصحية الروسية أمس الأحد، عن تسجيل 88 وفاة و11012 إصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة، لترتفع بذلك الحصيلة العامة إلى 209688 إصابة، و1915 حالة وفاة.وتشير هذه الأرقام إلى أن معدل انتشار الوباء في روسيا يحافظ على استقراره بعد تسجيل 10669 إصابة السبت الماضي، وما يقرب من ذلك خلال الأيام الأخيرة، فيما شهد عدد الوفيات اليومية انخفاضا بعد أن تجاوز الـ100 حالة أمس السبت. ولم يظهر لدى 42,2% من المصابين الجدد أي أعراض للمرض.وذكر مركز العمليات الحكومي الروسي لمكافحة فيروس كورونا في بيان له، أن إجمالي حالات الشفاء بلغ 34306 بزيادة 2390 خلال اليوم الماضي. وتعود معظم الحالات الجديدة إلى العاصمة موسكو، البؤرة الأكبر للوباء في البلاد، والتي سجلت 5551 إصابة، كذلك مقاطعة موسكو حيث أعلنت عن 1133 حالة جديدة.ووصل إجمالي الإصابات في موسكو إلى 10798، فيما ارتفعت الوفيات فيها إلى 1058 بزيادة 58 حالة عن اليوم السابق. وأكدت البيانات الجديدة تماثل 1011 مريضا للشفاء ليبلغ إجمالي المتعافين 13798 شخصا. ونفذت روسيا حتى اليوم أكثر من 5,4 ملايين اختبار للكشف عن فيروس كورونا.وسجلت إسبانيا، أمس الأحد، 143 وفاة بفيروس كورونا، في أدنى معدل للوفيات منذ 18 آذار الماضي. وبحسب معطيات أعلنتها وزارة الصحة، ارتفع إجمالي الوفيات إلى 26 ألفا و621. وتشير المعطيات إلى تسجيل 621 إصابة، ليبلغ الإجمالي 224 ألفا و390. كما ارتفع إجمالي عدد المتعافين إلى 133 ألفا و166، بعد شفاء أكثر من ألفي مصاب.وتبدأ الحكومة اعتبارا من اليوم الإثنين، تطبيق المرحلة الثانية من تخفيف تدابير كورونا، في 11 منطقة ذاتية الحكم، إضافة إلى سبتة ومليلية (مدينتين مغربيتين تسيطر عليهما إسبانيا)، حيث ستسمح بعودة بعض الأنشطة الاقتصادية وغيرها.والسبت الماضي، دعا رئيس الوزراء بيدرو سانشيز، مواطنيه إلى الحذر الشديد تزامنا مع الاستعداد لإطلاق المرحلة الثانية من تخفيف تدابير مكافحة الفيروس. وقال سانشيز، في بيان، “يجب ألا ننسى، الفيروس لم ينته بعد، ما زال مختبئا، أريد أن تكون المرحلة الثانية أكثر حذرا من سابقتها”. وأوضح أن تطبيق المرحلة الثانية سيتم عبر التنسيق بين الحكومة المركزية والإدارات المحلية.وأشار سانشيز أن “إسبانيا تكافح أزمة صحية بجانب أخريين اجتماعية واقتصادية، وحجم الإنتاج قد ينخفض بنسبة 9 بالمئة”. وذكر أن “الحياة ستعود لطبيعتها بعد انتهاء حالة الطوارئ المفروضة لغاية 24 مايو (أيار) الحالي”.وأعلنت السلطات البرازيلية، أمس الأحد، ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى 10 آلاف و627، إثر تسجيل 730 حالة. وبحسب معطيات نشرتها وزارة الصحة، تم تسجيل 10 آلاف و611 إصابة، ليرتفع الإجمالي إلى 155 ألفا و939. وتعد البرازيل البالغ عدد سكانها 210 ملايين نسمة، أكبر دول قارة أمريكا الجنوبية وأكثرها تأثرا بالوباء. وأعلنت الصين عن تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا لأشخاص لم يسافروا خارج البلاد. وأظهرت بيانات لجنة الصحة الوطنية في الصين تسجيل 14 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة. وهذه أكبر حصيلة يومية تسجلها الصين منذ 28 نيسان الماضي.وأوضحت اللجنة أن من بين الحالات الجديدة اثنتين واردتين من الخارج، في حين كانت الحالات الـ12 منقولة محليا، من ضمنها 11 حالة في إقليم جيلين شمالي شرقي الصين. وقالت اللجنة أيضا إنه تم تسجيل 20 إصابة جديدة دون أعراض. وأضافت أنه لم يتم تسجيل حالة وفاة. وأضافت اللجنة أن العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في الصين بلغ 82,901 حالة، في حين استمر عدد الوفيات دون تغيير عند 4633 حالة.