ميسي:التوقف قد يساعد برشلونة على التتويج بدوري ابطال أوروبا

ميسي:التوقف قد يساعد برشلونة على التتويج بدوري ابطال أوروبا
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- يعتقد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي أنه يمكن لفريق برشلونة أن تكون لديه فرصة أفضل للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم عما كانت عليه قبل توقف المسابقات بسبب فيروس كورونا، وذلك في حال استئناف المسابقة.وقال ميسي في حديثه لصحيفتي موندو ديبورتيفو وسبورت، “ربما يفيدنا هذا التوقف، دعونا نرى إذا كانت المسابقات ستعود ويمكننا أن نكتشف ذلك”.وأوضح “لم أشك أبداً في الفريق الذي نملكه، لا يوجد لدي شك أن بإمكاننا الفوز بكل مسابقة نشارك بها، ولكن ليس بالطريقة التي نلعب بها”.وأضاف: “لكل إنسان الحق في التعبير عن رأيه، رأيي مبني على العديد من السنوات التي كنت محظوظاً فيها باللعب في دوري أبطال أوروبا، أعلم أن الطريقة التي نلعب بها لن تكون كافية للفوز بالبطولة”. 

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