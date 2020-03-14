ميليشيا العصائب تطالب الحكومة بإعلان الحرب على أمريكا!!

ميليشيا العصائب تطالب الحكومة بإعلان الحرب على أمريكا!!
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- طالب النائب عن الجناح السياسي لميليشيا العصائب حسن سالم، السبت، الحكومة بإخراج القوات الامريكية او اعلان الحرب على  هذه القوات المحتلة.وأكد سالم، في بيان، إن “بيانات الاستنكار سلاح ضعيف وامام الحكومة خيارين اما اخراج القوات الامريكية او اعلان الحرب على هذه القوات المحتلة”.وأضاف، أن “على الخارجية العراقية ان تتقدم بشكوى لدى مجلس الامن الدولي والامم المتحدة لادانة هذا العدوان وعقد جلسة طارئة لادانة العدوان الامريكي البريطاني الذي استهدف مقرات الحشد الشعبي ومطار كربلاء العائد للمرجعية .وأردف سالم” كذلك استدعاء السفير الامريكي والبريطاني وتسليمهم مذكرة شديدة اللهجة وتحملهم كافة تبعات هذه الجريمة والتي ادت الى خسائر بالارواح من ابناء الحشد وخسائر مادية”.وحذر النائب، من أن “السكوت على هذه الجريمة سيؤدي الى تمادي الولايات المتحدة الامريكية الى استهتارها وارتكاب جرائم اخرى بحق ابناء الحشد الشعبي”.

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